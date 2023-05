Tari | tutte le novità introdotte dal Comune di Nocera Inferiore

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn arrivo la bollettazione della tassa sui rifiuti: cinque rate a partire da giugno. Eccolemesse in campo dall’Amministrazione Comunale. Accelerata per la bollettazione della tassa sui rifiuti: dall’inizio della prossima settimana i cittadini diriceveranno già le indicazioni di pagamento della. I contribuenti potranno saldare in un’unica soluzione entro il 15 giugno oppure scegliere di rateizzare in cinque pagamenti, anziché tre, come precedentemente previsto. Le scadenze per i pagamenti sono fissate alle seguenti date: 15 giugno, 15 luglio, 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre. “Abbiamo lavorato per anticipare l’arrivo della bollettazione e per alleviare anche la spesa con la previsione di più rate per il pagamento. Si tratta di una ...

Avvisi di pagamento Tari 2023: tutte le date Comune di Genzano di Roma

