Tari | Farese | “respingiamo le speculazioni sui tecnicismi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nessun errore di calcolo era presente nel pianoffario, sgomberiamo il campo da ogni speculazione politica, da qualsiasi tentativo dei mistificatori seriali di ingenerare dubbi sui costi a carico degli utenti”. Lo dichiara il consigliere comunale Francesco.“Oggi in commissione consiliare Bilancio, dopo un esaustivo approfondimento, abbiamo espresso parere favorevole alla proposta di delibera che sarà all’ordine del giorno del Consiglio Comunale il 30 maggio. La revisione del piano si è resa necessaria esclusivamente per ragioni di chiarezza e di trasparenza ma nessuna variazione vi era da apportare all’ammontare delleffe. All’interno del pianoffario all’attenzione del precedente Consiglio non erano esplicitate infatti in modo diretto le riduzioni / ...