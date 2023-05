Tanti auguri Ventola | lo specialista degli esordi! L’Inter lo celebra

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Buon compleanno a Nicola. L’ex attaccante deloggi compie 45 anni. In nerazzurro ha bagnato i suoi due esordi (Europa e Serie A) con gol BUON COMPLEANNO ?. Con la maglia delha giocato 64 volte segnando 21 gol. Glidel club: “Attaccante tecnico e molto abile dagli esordi indimenticabili:ha marchiato il suo debutto assoluto consegnando un gol contro lo Skonto Riga, mentre nella sua prima presenza in campionato ha realizzato una doppietta in casa del Cagliari. Esordi eccezionali, ma non solo: rimangono indimenticabili per i tifosi nerazzurri i suoi gol europei contro lo Spartak Mosca e contro il Valencia”. Anche la redazione di Inter-News fa gli...