Talk genuflessi non si pongono l' unica domanda sensata Che fine ha fatto Schlein | già vicepresidente di Regione?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se non fosse una tragedia, sarebbe il finale della solita commedia all'italiana. I genuflesso-isti (la7/rai tre etc) e compagnia cantante fingono di ignorare, ma la società civile dovrebbe chiedersi, preoccupata: dov'è finita l'ineffabile Elly? E non stiamo parlando di una partecipazione alla Festa della salama da sugo di Lugo, ma dell'inabissamento dell'Emilia, di cui, probabilmente in incognito, era Vice Presidente con le deleghe giuste ma mai utilizzate dalla nostra ineffabile.