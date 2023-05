Szczesny è il miglior portiere dell’Europa League | il dato inconfutabile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Juventus è uscita dall’Europa; ildei bianconeri,, lo possiamo definire come ildel torneo.(Ansafoto)Una stagione negativa resa conclusa nel peggior modo possibile per via dell’eliminazione della Juventus dall’Europa; i bianconeri, dopo la sconfitta sul campo del Siviglia, sono usciti dalla competizione abbandonando l’ultima possibilità di vincere un torneo. Contro il Siviglia è stata una partita che i ragazzi di Allegri erano anche riusciti a sbloccare grazie al bel gol di Vlahovic; l’atteggiamento dei bianconeri, il cui baricentro è stato troppo basso, ha permesso la rimonta del club spagnolo. Diversi errori commessi dalla Juventus con Di Maria e Chiesa le cui occasioni avrebbero potuto cambiare l’esito ...

A salvare la bilancia il fatto che davanti a- Perin è stata eretta qualcosa di molto simile a una muraglia visto che i bianconeri vantavano la terzadifesa del campionato con appena ...Quindi a Empoli si vedrà laJuve possibile, al netto di quelle che sono le condizioni psico ... Juventus (3 - 5 - 2):; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, ...... ma si vinceva con arguzia nel progettare e costruire, sempre alla ricerca di realizzare la... un plauso andrebbe comunque dato alle prestazioni di Kean e, che sarebbero altrimenti ...

Szczesny: "Stagione senza trofei, non benissimo: alla Juve si gioca per vincere" La Gazzetta dello Sport

Tre punti per mettere un punto alla qualificazione in Champions League: è questo l'obiettivo del Milan nella trasferta di Torino contro la Juventus ...Blog Calciomercato.com: Clamoroso. È come se tutto accadesse contro la Juventus! Non penso che gli ultimi casi di penalizzazione di questi mesi siano basati completamente su ...