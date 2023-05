Swappie serie Premium | come nuovo | ma sostenibile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'azienda degli iPhone ricondizionati mette sul mercato smartphone che non hanno nulla da invidiare a quelli nuovi: batteria al 100%, nessun difetto fisico e funzionalità al top. Con un plus: il 78% in meno di emissioni di CO 2

Per rafforzare l'idea che l'acquisto di un ricondizionato sia un'esperienza del tutto sostitutiva rispetto al nuovo,ha presentato la nuovaPremium: una novità che amplia l'offerta di ...La collaborazione con WRÅD In occasione del lancio della nuovaPremiumha anche annunciato una partnership con WRÅD , design studio e impresa innovativa con focus sullo sviluppo ...... che in pratica consente al cliente che vorrà esercitare questo diritto in un qualsiasi futuro momento di rivendere l'iPhone a. LaPremium di(disponibile da oggi sul sito ...

“L'iPhone ricondizionato meglio del nuovo”, arriva la Serie Premium Swappie Tom's Hardware Italia

Su eBay abbiamo trovato delle promozioni incredibili su alcuni portatili HP della serie 250. Infatti è possibile inserire 2 codici coupon per uno sconto totale senza precedenti. Ecco come fare ...La popolare soluzione Tesla per l'accumulo domestico sta per ricevere un nuovo upgrade, che porterà più potenza di erogazione, e forse anche una maggiore capacità ...