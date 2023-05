Svizzera | 40enne paralizzato dal 2011 torna a camminare grazie a un ponte digitale tra cervello e midollo spinale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Leggi Anche Stati Uniti, 26enne paraplegicoa una "tuta bionica" Leggi Anche Disabile dalla nascita, Alicea un esoscheletro 'Mi sento come un bambino ...

Gert - Jan Oskam - questo il nome delolandese - aveva 29enne quando nel 2011 mentre lavorava in Cina fu vittima di un grave incidente in bicicletta , che lo aveva privato dell'uso delle gambe ......spinale presso il Politecnico federale di Losanna () che ha guidato la ricerca. L'intervento pionieristico L'interfaccia cervello - colonna vertebrale, che ha ridato la mobilità al, ...... dopo un test neuroscientifico del Politecnico di Losanna , in, Gert - Jan ha ripreso a ... Ilè stato il primo paziente su cui è stata sperimentata questa tecnica innovativa. Un passo ...

Svizzera, 40enne paralizzato torna a camminare grazie a un "ponte ... Open

Un uomo olandese di 40 anni, paralizzato dai fianchi in giù dal 2011, è tornato a camminare di nuovo utilizzando un "ponte digitale" tra il suo cervello e il midollo spinale. Il dispositivo è stato me ...Importante scoperta di un team di scienziati dell'EPFL/CHUV di Losanna che, tramite un'interfaccia senza fili, ha ristabilito la comunicazione tra il cervello e il midollo spinale di un paraplegico ...