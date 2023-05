Surgelare i libri antichi per salvarli | l' Emilia Romagna corre ai ripari

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - E' emergenza anche culturale nelle zone alluvionate: a Forlì l'acqua e il fango hanno invaso l'archivio comunale in zona Cava e il seminterrato del seminario diocesano, a San Benedetto. L'acqua ha divelto tutti gli scaffali e glitomi, in particolare nella struttura religiosa, sono finiti in acqua. Si tratta di testi risalenti anche al 1500. L'unico rimedio per poterli salvare è la loro immediata surgelazione: per questo decine di volontari hanno trasportato inella vicina Cesena, dove l'azienda Orogel, colosso del settore agricolo che fortunatamente non ha riportato danni ai propri stabilimenti, ha messo a disposizione una cella frigo a -25 C. "Lo facciamo gratuitamente per il bene della comunità", dice il presidente Orogel Bruno Piraccini. Si prevede che arrivino nelle prossime ore anche volumi da altri comuni come Sant'Agata sul ...

L'unico rimedio per poterli salvare è la loro immediata surgelazione: per questo decine di volontari hanno trasportato inella vicina Cesena, dove l'azienda Orogel, colosso del settore agricolo ...

Timori per i testi del Comune (via Asiago) e della diocesi (via Lunga): in campo Sovrintendenza, ministero, volontari e Orogel.