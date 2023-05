Supercoppa Italiana | deciso il calendario | ecco l’avversario del Napoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da pochi istanti è terminata la finale della Coppa Italia 2022/2023, a trionfare è stata l’Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Al vantaggio della viola firmato da Nico Gonzalez hanno risposto i nerazzurri con una doppietta di Lautaro Martinez. Per la Beneamata è il secondo successo consecutivo nel trofeo, per il tecnico piacentino diventano tre le vittorie complessive. Nonostante la sconfitta anche la compagine guidata da Vincenzo Italiano parteciperà alla prossima edizione della, che per la prima volta avrà quattro partecipanti. Il risultato maturato questa sera riguarda da vicino anche il, già qualificato al trofeo in quanto vincitore dello Scudetto.Final Four: sarà ...

C'è d'altronde lo zampino di Dzeko nella vittoria in, contro il Milan, ma anche nella semifinale di andata di Champions League, sempre contro i rossoneri. E' stato il bosniaco, ...Secondo trofeo nazionale in palio questa sera. Dopo lasi assegna stasera la Coppa Italia e all'Olimpico si sfidano l'Inter e la Fiorentina entrambe finaliste rispettivamente di Champions League e di Conference League. La Fiorentina ha ...Inoltre, la vittoria nella Coppa Italia garantisce anche la partecipazione alla nuovanel formato Final Four. Sia l'Inter che la Fiorentina pertanto sono già qualificate per ...

Supercoppa Italiana 2023, definita la squadra che il Napoli affronterà in semifinale CalcioNapoli1926.it

ROMA - L'Inter conquista la sua nona Coppa Italia. Lo fa, allo stadio Olimpico di Roma ... il trionfo dello scorso anno in finale contro la Juventus: insieme alle due Supercoppe, per l'ex tecnico ...La apre Nico Gonzalez, ma la ribalta Lautaro: i nerazzurri si ricuciono la coccarda tricolore sul petto per il secondo anno di fila ...