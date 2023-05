Super telescopio europeo Il governo punta sulla Sardegna

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilitaliano scende in campo per sostenere compatto la candidatura dellaa ospitare sul suo territorio l’Einstein Telescope, ilosservatorio in grado di studiare le onde gravitazionali, adatto a esplorare l’Universo per fare luce su questioni ancora aperte della cosmologia, dai buchi neri alla materia oscura finanziato dalla Commissione europea. E lo fa al gran completo, con la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, insieme al premio Nobel Giorgio Parisi, che domani presenteranno ufficialmente la candidatura del sito sardo di Sos Enattos, situata nel territorio di Lula in provincia di Nuoro, selezionato per ospitare la futura grande infrastruttura ...