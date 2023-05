Sunak | “Pronti a sostenere per anni l’Ucraina in guerra”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nessun apparente spiraglio di pace per. Lainnescata dall’invasione russa non si ferma e anzi cresce d’intensità. Ma siamo lontani dallo scontro finale: il conflitto può durare. Almeno questo è ciò che si desume dalle parole del primo ministro britco, Rishi. Nelle ore in cui si compiono 15 mesi esatti dall’invasione delle truppe di Putin, martedì 24 maggio,ha dichiarato a una conferenza sulla difesa a Londra che gli alleati occidentali delsonoil Kiev nella“per“, riferisce la stampa britca. Il primo ministro britco Rishi. Foto Ansa/Epa Issei KatoUcraina, da ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 455. I russi continuano a portare uomini e mezzi dentro vicino a ciascuna delle unità di potenza della centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia che è "effettiva ...ncursione dall’Ucraina nella regione di Belgorod. La Russia: ’Sono nazionalisti infiltrati in Russia’. Ma Kiev nega qualsiasi coinvolgimento nelle incursioni: ’Sono patrioti che si ribellano a Putin’.