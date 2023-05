Sudan | la denuncia di Msf | «Brutali e sistematici attacchi alle strutture sanitarie» La preoccupazione dell’Onu

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ospedali distrutti, magazzini saccheggiati, farmaci e veicoli rubati. È lache arriva da Medici Senza Frontiere in cui si parla di aggressioni contro il personale sanitario, saccheggi e occupazioni armate dellemediche (non solo di Msf) in, dove da ormai cinque settimane si stanno scontrando l’esercito ordinario, guidato dal generale al-Burhan e i paramilitari del suo ex vice Dagalo. «Questo inaccettabile disprezzo dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario ostacola la capacità di Msf di fornire assistenza sanitaria alla popolazione, in un momento in cui c’è un disperato bisogno di aiuto», si legge nel comunicato ufficiale di Medici Senza Frontiere. «Stiamo assistendo a una violazione sistematica dei principi umanitari. Lo spazio umanitario per operare si sta riducendo ad un livello ...