Streptococco, da test ad antibiotici: ecco la guida dei pediatri con domande e risposte Adnkronos

(Adnkronos) – Con la maggiore circolazione dello streptococco registrata quest’anno tra i bambini cresce anche il bisogno di informazione delle famiglie, a partire dall’affidabilità dei test, l’eventu ...Con la fine delle restrizioni dovute alla pandemia si è avuto un incremento di episodi infettivi causati dallo Streptococco beta emolitico di gruppo A (Sbea), che può dare mal di gola, febbre e anche ...