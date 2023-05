(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ andata in scena, al Teatro San Marco di, l’Alien Guitar SecretsdiVai, evento aperto da band rock emergenti selezionate da tutta Italia come i Nereide (Lecce), i New Horizons (Pisa), gli Other View (Milano) e la chitarrista Camilla Sperati (Roma), oltre alla sessione di live painting dell’artista irpino Gennaro Vallifuoco che ha accompagnato tutte le performance musicali. Con oltre quarant’anni di carriera,Vai è considerato uno dei chitarristi più importanti di tutti i tempi e uno degli shredder (da intendersi come stile di chitarrista solista le cui tecniche sono varie e complesse) più versatili al mondo per la velocità e la tecnica impressionanti. Allievo di Joe Satriani, ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e suonato con altri ...

Steve Vai a Benevento: alcune immagini della Masterclass (FOTO) anteprima24.it

C’era Steve Vai, chitarrista americano nell’olimpo dei virtuosi. Ma c’erano anche, fra i tanti, i nostri Dodi Battaglia, Rocky Portera, Federico Poggipollini, ‘Ballo’, Nicola Balestri e Jimmy Villotti ...Grande giorno per musicisti e amanti del rock. Al cinema Teatro San Marco di Benevento è andata in scena l’Alien Guitar Secrets Masterclass di Steve Vai. Considerato da molti tra i più grande chitarri ...