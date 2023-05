' Stesa' contro un bar a Napoli | ferita una bimba di 10 anni

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Una bambina di dieciè statain una sparatoria nella tarda serata di martedì a Sant'Anastasia, nel Napoletano. La piccola è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Santobono, dianche la madre, una 35enne raggiunta all'addome da uno dei dieci colpi di pistola sparatiun bar in piazza Cattaneo. Il padre, 43, è stato ferito lievemente alla mano. Nessuno è in pericolo di vita. La bambina è stata operata e le è stata estratta una scheggia dallo zigomo; al momento è intubata e in rianimazione. Secondo quanto apprende l'AGI, tutti i feriti sarebbero stati raggiunti tutti da schegge di proiettile. L'ipotesi investigativa prevalente è che la sparatoria sia una '', un raid dimostrativo con spari in aria ...