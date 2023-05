Stellantis - Nuovi sistemi di sicurezza debuttano negli Usa

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 maggio 2023)sta lavorando all'introduzione del sistema diH.E.L.P. (Hazard Enchanced Location Protocol) per i veicoli venduti in Canada eStati Uniti. Il gruppo può contare a oggi su 1,8 milioni di veicoli circolanti in questi paesi dotati del sistema EVAS, l'Emergency Vehicle Alert System, integrato nell'infotainment UConnect. Una nuova funzione per le auto in panne. Le vetture Chrysler, Dodge, Ram e Jeep, a partire dal Model Year 2018, sono dotate di serie del sistema EVAS collegato alla piattaforma V2X (Vehicle-to-everything) Safety Cloud di Haas Alert, che segnala al guidatore la presenza di camion dei pompieri, ambulanze e altri pericoli nelle vicinanze. Questo è possibile grazie alla connessione con le flotte e con le infrastrutture locali. Il nuovo sistema H.E.L.P. prende spunto dall'EVAS e ne espande le funzioni ...