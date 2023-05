Sta tornando il maltempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Tornano i temporali sull'Italia, specie nel nord-ovest, a causa di una piccola 'goccia' d'aria fredda in quota che si muove sull'Europa centrale e che aumenterà l'instabilità sulle regioni settentrionali. Questo mese di maggio si conferma così molto dinamico sotto il profilo meteo e piuttosto fresco su tutta l'Italia. Saranno poche le variazioni fino all'ultimo weekend, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, che parlano di tempo per lo più asciutto al mattino e instabilità in aumento nel pomeriggio, temperature miti e con valori intorno alle medie del periodo. Anche guardando all'inizio di giugno, al momento non emerge alcuna fase stabile particolarmente duratura e, soprattutto, alcuna ondata di caldo importante. Previsioni meteo per mercoledì 24 maggio Nord Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. ...

AGI - Tornano i temporali sull'Italia, specie nel nord - ovest, a causa di una piccola 'goccia' d'aria fredda in quota che si muove sull'Europa centrale e che aumenterà l'instabilità sulle regioni

Questo mese di maggio si conferma così molto dinamico sotto il profilo meteo e piuttosto fresco su tutta l'Italia. Saranno poche le variazioni fino all'ultimo weekend ...