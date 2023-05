Sport in tv mercoledì 24 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildelloin tv per la giornata di oggi,242023. Occhi puntatisulla Coppa Italia: Fiorentina contro Inter all’Olimpico con in palio una finale ambitissima. Prima però c’è una giornata tutta da vivere, a partire dalle qualificazioni del Roland Garros, passando per la 17esima tappa del Giro d’Italia fino ad Italia-Nigeria del Mondile under 20 di calcio. Nel mezzo anche volley, basket, tiro a volo.face.it vi offrirà live e approfondimenti. Qui invece il palinsesto completo.Face.