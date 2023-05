Spoilerata la maglia del Napoli 2023-2024 | ha un nuovo sponsor e lo scudetto | omaggio a Maradona

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La nuovadelè statasul sul web, ispirata all’era, ha une losul petto. NOTIZIE CALCIO. Il web è stato travolto da un’ondata di anticipazioni sul futuro della SSC. La nuovadelper la stagioneè statada alcuni siti web e promette un tuffo nostalgico nel passato: unalla prima indossata da Diegonegli anni ’80, con l’aggiunta di un importante distintivo, losul petto. Questo simbolo significa molto per la squadra partenopea. ...

