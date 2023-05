Spiedini di polenta fritta e salame

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Visto che il maltempo non permette all’estate di entrare in questo 2023, abbiamo pensato di portarvi a fare un viaggio culinario, fuori stagione a Venezia. Per una ricetta che si ispira ad un’idea davvero golosa: uno dei tanti stuzzichini che si può ordinare per fare un aperitivo tipico della Laguna. Chi soggiorna a Venezia non può non provare il Bacaro Tour! Oltre allo spritz abbiamo trovato lo stuzzichino perfetto. Quindi se anche voi siete alla ricerca di un’idea super per un gustoso finger food perfetto per un aperitivo da fare in casa, abbiamo ciò che fa al caso vostro! ricoperti con dell’ottima glassa di aceto balsamico.a fetteIn particolar modo questisono composti da cubetti di, impilati su uno stecco alternati da qualche fetta di. Ci si versa sopra una ...