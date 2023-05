Spari davanti a un bar | famiglia ferita | bimba di 10 anni colpita alla testa

La piccola non sarebbe in pericolo di vita, feriti anche i genitori. I fatti alle porte di Napoli. I tre sarebbero stati colpiti accidentalmente, le indagini sono in ...Sono in corso le indagini dei carabinieri per far luce su quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, nel Napoletano . Una famiglia è rimasta ferita, con una bambina in condizioni ...Roma, paura nella metro alla stazione San Giovanni: 'Malori ai passeggeri, spruzzato spray al peperoncino' Preso a sprangateall'ospedale: 30enne rischia un occhio. Un altro accoltellato e ...

Due sconosciuti, a Sant’Anastasia, hanno esploso almeno dieci colpi di pistola. I proiettili, molto probabilmente in maniera casuale, hanno colpito padre, madre e figlia ...Padre, madre e figlia sono feriti fortunatamente in modo non grave. Secondo le indagini non erano loro gli obiettivi dei proiettili, sparati in piazza Cattaneo, a Sant’Anastasia, in provincia di ...