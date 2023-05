Spari contro un bar nel Napoletano | feriti genitori e una bimba di 10 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Padre, madre e figlia, di 10, sono stati, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti...

Tre persone sono rimaste ferite non gravemente ieri mentre mangiavano in un bar di piazza Cattaneo a Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Padre, madre e figlia di 10 anni sono stati raggiunti dai 10 ...La famiglia colpita stava mangiando all'esterno, la bimba ferita alla testaun bar, feriti padre, madre e la figlia di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli . Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati ...

Spari contro un bar a Napoli, feriti padre, madre e figlia di 10 anni: la bambina è grave, operata Corriere della Sera

Spari contro un bar: feriti padre, madre e figlia. (ROMA on line) Un'intera famiglia è rimasta ferita in una sparatoria martedì 23 maggio a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli: la più grave è una ...Una serata di pura follia a Napoli, nel quartiere di Sant'Anastasia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Piazza Cattaneo per una sparatoria. Due ...