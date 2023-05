Spari contro un bar in provincia di Napoli | bimba colpita alla testa | feriti anche i suoi genitori

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Erano seduti a mangiare in un locale a Sant’Anastasia, indi, e sono rimastiper alcuni proiettili vaganti esplosi da almeno due persone: una famiglia composta da padre, madre e figlia di 10 anni ha avuto bisogno di cure mediche dopo un agguatoun bar avvenuto nella serata di ieri. La piccola è in gravi condizioni, ferita: sarà operata, ma non è in pericolo di vita. Il papà è stato colpito a una mano, mentre la mamma all’addome. Raggiunti accidentalmente da tre di circa 10 colpi partiti per cause ancora da accertare. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna indagano sull’accaduto e cercano i responsabili, al momento l’ipotesi più accreditata pare essere quella di un agguatoun bar della zona. “Per chi è ...

Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti ...un bar, feriti padre, madre e la figlia di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati ...

Spari contro un bar, feriti genitori e bimba di 10 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Erano seduti a mangiare in un locale a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, e sono rimasti feriti per alcuni proiettili vaganti esplosi da almeno due persone: una famiglia composta da padre, madre ...NAPOLI - Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono st ...