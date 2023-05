Spari contro un bar a Sant’Anastasia | ferite 3 persone

(Di mercoledì 24 maggio 2023)un bar di Sant’Anstasia. Feriti un bambina di 10 anni e i suoi genitori. Indagano i Carabinieriun bar a. Il fatto è accaduto ieri in tarda serata, padre madre e figlia mangiavano in piazza Cattaneo a. La famiglia – secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Castello di Cisterna – è stata raggiunta dai proiettili esplosi. Si tratta di almeno 10 colpi sparati da due ignoti. Il padre – secondo quanto riporta l’ANSA – 43enne ferito lievemente alla mano, la madre 35enne, invece, attinta da un colpo all’addome e la figlia di 10 anni – ora ricoverata presso l’ospedale Santobono – colpita alla testa. Scongiurato il pericolo di vita scongiurato, a breve sarà operata. Il colpo non avrebbe raggiunto il cervello. ...

Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti ...un bar, feriti padre, madre e la figlia di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati ...

Spari contro un bar, feriti genitori e bimba di 10 anni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Erano seduti a mangiare in un locale a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, e sono rimasti feriti per alcuni proiettili vaganti esplosi da almeno due persone: una famiglia composta da padre, madre ...NAPOLI - Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono st ...