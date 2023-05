Sparatoria Sant' Anastasia | fermato un 19enne Feriti al bar madre | padre e figlia di 10 anni «La piccola è miracolata»

Un 19enne è stato sottoposto a fermo per ladi'Anastasia in seguito alla quale è rimasta ferita un'intera famiglia, tra cui una bambina di 10 anni. Le armi utilizzate, un revolver ed un mitra, sono state dapprima ostentate con ...La donna ferita nel corso di una'Anastasia , nella quale sono stati colpiti anche la figlia ed il marito, e trasferita in nottata all'ospedale 'Cardarelli' non è in condizioni preoccupanti. 'La signora ha riportato ...C'era anche l'altro figlio della coppia rimasta coinvolta in maniera accidentale nellaavvenuta nella serata di ieri a'Anastasia. A quanto si apprende, il piccolo di 6 anni è rimasto miracolosamente illeso ed è stato affidato alle cure di uno zio. Nel raid sono rimasti ...

Sant'Anastasia, «stesa» all'esterno del bar: colpita una famiglia, padre madre e figlia di 10 anni feriti in o ilmattino.it

Paura, ma anche rabbia, tra la gente di Sant'Anastasia, nel Napoletano, dove ieri sera una bambina di 10 anni si è salvata per miracolo, centrata alla testa da uno dei proiettili, una pioggia, esplosi ...Un 19enne è stato sottoposto a fermo per la sparatoria di Sant'Anastasia in seguito alla quale è rimasta ferita un'intera famiglia, tra cui una bambina di 10 anni. Le armi utilizzate, un revolver ed ...