Spalletti spera che De Laurentiis lo liberi senza strascichi | non vuole stare fermo un anno CorMez

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul divorzio tra Lucianoe il Napoli. L’addio è ormai deciso, anche se il presidente Deva di trattenere il suo allenatore, ma i margini, ormai, sono nulli. Ora non resta da capire se ci sarle dimissioni del tecnico, accettate dal club, oppure se il presidente Demetterà i bastoni tra le ruote a Lucianocostringendolo a fermarsi per un, per quanto lo riguarda, non vorrebbe smettere di allenare per un periodo così lungo, dunqueche Delo, pur avendo esercitato unilateralmente l’opzione di rinnovo con l’invio della famosa ...

C'è sicuramente delusione fra i tifosi partenopei, dopo l'annata storica conalla guida del Napoli . Qual è la reazione dei tifosi in città C'è anche chiche alla fine si trovi un ...1 Il Napoli dello scudetto sta perdendo pezzi.e Giuntoli sono i primi due protagonisti già messi alla porta. O meglio: sono loro che ... il direttore sportivodi risolvere la sua ...... bisogna vincere ancora, dominare i nerazzurri che invece avevano vinto all'andata, e soprattutto c'è da capire qualcosa in più sul futuro di, grande ex di turno. Il popolo azzurro...

Diretta Spalletti: "Il mio futuro E' tutto deciso, dobbiamo solo dirlo" Corriere dello Sport

'Giuntoli ha ancora un anno di contratto, non sono a conoscenza di clausole. La trattativa con la Juventus non è semplice e si è sicuramente rallentata' Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è int ...Napoli, c'è anche Benitez nella lista di quelli che sperano. Aspetta un segnale da ADL Con l'addio di Spalletti ormai certificato, sono in molti a sperare in una chiamata di Aurelio De Laurentiis. Tra ...