Spalletti Napoli | De Laurentiis convinto | sarà divorzio Ma ad una condizione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023), anche Deappare essersisu quello cheil futuro:ad unaSecondo quanto riferito da Il Mattino, Lucianoè pronto a divorziare dal, con Deche non farà valere il contratto fino al 2024 e, anzi, lo libererà dall’impegno con il club azzurro a patto che non trovi un’altra panchina. Il presidente, però, inserirà una clausola per garantirsi il pagamento di una penale da parte dell’allenatore in caso di cambio di idea a stagione in corso. E’ rimasto stupito dal dietrofront che ha portato al