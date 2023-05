Soros non ha detto che chi si oppone alla sua agenda è un «suprematista bianco»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il 23 maggio 2023 a Facta.news è stato chiesto di verificare un video, pubblicato su TikTok e Facebook, che attribuisce Georgequesta frase: «Coloro che si oppongonomiasono suprematisti bianchi». È una notizia falsa: il finanziere statunitense di origini ungheresi non ha pronunciato queste parole. Innanzitutto la presunta citazione dinon compare in nessun articolo pubblicato da mezzi stampa e in nessun comunicato rilasciato dOpen Society, la fondazione di proprietà di. La frase è stata originariamente pubblicata da The People’s voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, sito noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche. L’articolo di The People’s voice cita un rapporto dell’Institute for Strategic Dialogue ...