Sono gay L' ex volto di Amici si confessa | Con Maria De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Momento di confessioni per Virginio Simonelli. L'ex vincitore didiDeparla della sua omosessualità, ma anche degli attuali rapporti con la conduttrice di Canale 5. "Ci scriviamo - dice in riferimento alla De-. Le mando i brani in anteprima". E sul suo nuovo brano il cantautore ammette: "È aggiornata sui miei passi". Poi ecco che il ragazzo, raggiunto da Vanity Fair, si sofferma sulla sua vita privata. "gay - conferma - ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato. Si deve naturalizzare, a fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l'ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza". Il cantante ha avuto due frequentazioni importanti. "Ne ho ...