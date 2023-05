Sky | Di Marzio | Luis Enrique? Chapeau a De Laurentiis se riesce a convincerlo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gianluca Di, esperto di mercato Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di Sky Sport 24 parlando del futuro della panchina azzurra: "al Napoli?per Dese riuscisse a convincere il tecnico spagnolo, ho però dei dubbi che figure di questo tipo non aspettino altre soluzioni internazionali con programmi diversi. Se Deriuscisse a convincereavrebbe fatto un’altra grande operazione delle sue quando deve scegliere un allenatore., Conte, Nagelsmann sono tutti allenatori top, se riuscisse a portarli tanto di cappello, ma ho qualche dubbio anche per le condizioni economiche".

Sky, Di Marzio: “Luis Enrique abituato a 300 campi d’allenamento, dubito possa adattarsi a Castel... Tutto Napoli

"Conoscendo come lavorano Luis Enrique e Nalgesmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico".Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky parlando del nuovo allenatore del Napoli.