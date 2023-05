Skriniar redivivo | l’Inter lo ritrova dopo mesi! Difficile Istanbul ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)mesi Milanè pronto a ritornare in campo con la maglia del. Questo il vero grande annuncio comunicato da Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Lo slovacco è disponibile per le ultime due partite di campionato. Perstrada in salita? Parlando della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi ha dato anche delucidazioni sulle condizioni di. Lo slovacco, ormai promesso sposo del PSG, è ritornato finalmente arruolabile per le ultime due partite di campionato e aiutarea chiudere il discorso Champions League. Appunto in campionato, più complicato eil suo apporto per la finale dicontro il Manchester City del prossimo 10 giugno. Sia per questioni ...