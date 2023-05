Skeet | trionfo azzurro ad Almaty | oro per Cainero e Cassandro nel Mixed Team

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Medaglie d’oro e di bronzo per l’Italiache quest’oggi ha scritto la storia nella giornata delalla World Cup di, in Kazakistan. Primo posto del podio per Chiarae Tammaro, bronzo per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. La squadra del coach Andrea Filippetti ha riscattato in pieno la prova un po’ pallida della gara individuale svoltasi nella giornata di ieri, Chiaralo fa capire subito e inequivocabilmente assemblando in qualificazione due serie piene e un 24. Tammaronon parte benissimo ma con una manovra di grande esperienza compone un cristallino 25 all’ultima serie di qualificazione che proietta il suo punteggio a quota 70. La somma dice 144/150: è il risultato più alto della giornata. Nel ...