Simposio Immigrati – Acli | solidarietà agli studenti cinesi aggrediti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina presso leprovinciali di Benevento il presidente dell’Associazione, Filiberto Parente, ha incontrato Zhao Peiye Lavinia, presidente dell’Associazione culturale Orfeo, alla quale appartengono glinei giorni scorsi a Benevento in piazza Piano di Corte. Nel corso del colloquio il presidente Parente ha espresso ladell’associazione alla comunità cinese che risiede nel Sannio ed in particolare ai ragazzi vittime dell’aggressione, manifestando l’intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale che è stato avviato dalla Procura della Repubblica, come pure di coinvolgere l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio, con il ...