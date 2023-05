Simone Inzaghi | finale di Coppa Italia | “Uniti verso l’obiettivo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un grande obiettivo prima dell’appuntamento più importante delle ultime stagioni sportive nerazzurre. L’Inter disi appresta a disputare la prima delle due finali diche determineranno l’andamentodi questa annata che ha già consegnato ai meneghini una Superna in bacheca. In attesa dell’ultimo atto di Champions League contro il forte Manchester City, i milanesi saranno di scena, questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma nelladicontro un’agguerrita Fiorentina, formazione che sarà impegnata al pari del Biscione e della Roma in un ultimo atto europeo. Le parole in conferenza stampa di(Credit foto – Getty Images)“È una ...

I nerazzurri sono i detentori del trofeo efa paura nella partita secca; i viola giocarono l'ultima finale di Coppa Italia perdendola nel 2014 contro il Napoli. Il Toro Lautaro ...Non è poco per, re di coppe, che, dopo un campionato non del tutto all'altezza, cerca la consacrazione in quello che è il suo terreno preferito, i tornei a eliminazione appunto. E non ...56 La ragione dice Inter, la suggestione tiene in corsa la Fiorentina. Ma poiché, questa sera, all'Olimpico, ci sarà una vincitrice sola, allora scelgo la squadra di, lo specialista delle partite secche , l'uomo che ha portato i nerazzurri a Istanbul e che, da sfavorito, se la giocherà con il City di Guardiola. Eppure a me la Fiorentina piace, come ...

Finale Coppa Italia, Inzaghi: "Dobbiamo essere squadra" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Corriere dello Sport definisce Fiorentina-Inter di stasera "la finale delle finaliste", sottolineandolo con il titolo della prima pagina. La sfida di stasera, scrive il quotidiano, ...I nerazzurri sono i detentori del trofeo e Simone Inzaghi fa paura nella partita secca; i viola giocarono l'ultima finale di Coppa Italia perdendola nel 2014 contro il Napoli. Il Toro Lautaro Martinez ...