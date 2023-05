' è un'opera componibile, un'opera che il libro e il suo autore hanno 'costretto' in un ordine alfabetico inverso, ma che per quel che mi riguarda può essere fruito anche ...' è un'opera componibile, un'opera che il libro e il suo autore hanno 'costretto' in un ordine alfabetico inverso, ma che per quel che mi riguarda può essere fruito anche ...

Sillabario all’incontrario Il Foglio