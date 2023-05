Sicurezza stradale | da Regione Lombardia 15 milioni di euro per i Comuni

... come precedentemente concordato in sede di Comitato Provinciale di Ordine ePubblica, il ... la Poliziae la Polizia Locale. I controlli si sono concentrati nella zona industriale in ...Nonostante le caratteristiche 'anguste' dellodi Monte Carlo, non adatto per presentare in ... "Non c'erano le condizioni per disputare la gara a Imola e l'impegno per ladeve sempre ...Sul posto anche la poliziaed i vigili del fuoco di Crema che hanno messo inla zona interessata dal sinistro e la hanno recuperato la Fiat Punto.

Castelsardo, un corso di sicurezza stradale per gli studenti L'Unione Sarda.it

Regione Lombardia stanzia 15 milioni di euro per la sicurezza sulle strade: nei primi 5 mesi del 2023, investiti 1500 pedoni e 1000 ciclisti ...Formula 1 Alfa Romeo GP Monaco - Ottimismo in casa Alfa Romeo per gli aggiornamenti tecnici in programma sulla C43 in vista del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1 ...