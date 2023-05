(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unoraggiunto fra la California e altri sei stati dell’Ovest americano implementerà un piano per conservare le acque del fiumeche da 120 anni hanno alimentato l’ipertrofico first appeared on il manifesto.

...potrebbe contribuire a far aumentare le temperature globali oltre la soglia fissata dall'di Parigi (1,5 gradi Celsius), influenzando il clima in tutto il mondo, esacerbando lain ..."È un passaggio bizzarro quello per cui il commissario per la", osserva Meloni, "si occupi ... ha inoltre dato - sulla base dell'politico già raggiunto e annunciato dopo l'ultima ..." Dall'all'azione: ricostruire la biodiversità ". È caduta proprio nel bel mezzo di un cataclisma ... con eventi meteorologici estremi,e inquinamento dell'aria e dell'acqua. La paura ...