Si inietta sangue del figlio per restare giovane | l’ossessione di un imprenditore

Il milionario Bryan Johnson ha un team di 30 medici per far sì che il suo corpo riacquisti la giovinezza. Ora si inietta anche il sangue del figlio adolescente. Si tratta della moda della «parabiosi».Il milionario Bryan Johnson ha un team di 30 medici per far sì che il suo corpo riacquisti la giovinezza. Ora si inietta anche il sangue del figlio adolescente. Si tratta della moda della «parabiosi».