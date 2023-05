Si filma mentre lancia un gatto in un dirupo | “È malato” Poi le scuse dopo la denuncia | “Era un videomontaggio”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Siha accanto un, poi afferma “non sta bene…” e loin un: un ragazzino di Montefusco, nell’Avellinese, è statotoche gli abitanti del suo paese lo hanno riconosciuto in un video diventato presto virale su TikTok, pubblicato da lui stesso. Ilto ha destato indignazione e sconcerto per la crudeltà con la quale viene trattato l’animale, che era privo di un occhio. Un’associazione animalista – riferisce Il Mattino – lo hato ai carabinieri, che lo hanno identificato. In un messaggio vocale postumo pare che il giovane abbia precisato che il momento in cui “” ilsia in realtà un montaggio: un perito dell’arma sta analizzando le immagini ...

Lancia un gattino in un burrone uccidendolo. Il tuttosi( qui il video ). Questo dopo aver quasi provato a giustificarsi dicendo "è malato, va buò". Accade a Benevento , e a denunciare il caso è la Lndc Animal Protection, che parla di un ...Il maltrattamento degli animali è un grave reato che mette a rischio la loro salute e la loro vita. In questo articolo vi parleremo del caso di un ragazzo che ha dato alcol al suo Golden Retriever, ......e figlia bulgarele borseggiatrici rom in metro, aggredito a schiaffi e pugni l'admin di 'furtiborseggi' La ministra scippata a Venezia La donna è stata derubata del suo portafoglio...

Ray Stevenson morto improvvisamente mentre girava un film a Ischia TGCOM

Si filma mentre ha accanto un gatto, poi afferma “non sta bene…” e lo lancia in un dirupo: un ragazzino di Montefusco, nell’Avellinese, è stato denunciato dopo che gli abitanti del suo paese lo hanno ...Una nutria e' stata filmata mentre passeggia nel cortile dell'ospedale Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina, a Roma. il video e' stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome To Favelas. in sottofon ...