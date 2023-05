Sì | è il vero Pep Guardiola quello nell' episodio 11 di Ted Lasso 3

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Se avete appena finito di vedere Mammanchester City (in lingua originale Mom City), undicesimodella terza stagione della serie Apple TV+ Ted, è molto probabile che stiate cercando una precisa informazione.O meglio, una generale - alla fine questa è l'ultima stagione o no? - a...

... Luis Enrique inizia ad allenare nel club blaugrana, sostituendo poiGuardiola nel Barcellona B ... a rendere gli azzurri un blocco granitico, ungruppo. La storia di Luis Enrique, invece, ...... può essereche arrivino i gol da una parte e dall'altra. De Zerbi e Guardiola stimano il ... è come un ristorante stellato' ha detto il), per cui non credo che si mettano a guardare il mare ...Une proprio elogio arriva daGuardiola , che si è appena laureato di nuovo campione d'Inghilterra con il Manchester City , per Roberto De Zerbi , che per la prima volta ha conquistato l'Europa ...

Manchester City, Pep Guardiola: "Ho iniziato a guardare l'Inter e sono davvero impressionato. Possono batterci" Eurosport IT

In conferenza stampa, Guardiola ha speso parole d'elogio per il tecnico italiano, definito un vero e proprio innovatore del calcio internazionale ...Un vero e proprio elogio arriva da Pep Guardiola, che si è appena laureato di nuovo campione d’Inghilterra con il Manchester City, per Roberto De Zerbi, che per la prima volta ha conquistato l’Europa ...