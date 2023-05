(Di mercoledì 24 maggio 2023) È da più parti acclamato come una delle sorprese del festival Only the River Flows, il film del regista pechinese classe 1991Wei, presentato ad Un certain regard. Il first appeared on il manifesto.

mostra già una maturità e una consapevolezza sorprendenti nell'affrontare il genere seguendo anche le strade meno battute. Anticipa la tensione anche con il dettaglio di un coltello ma ...Only the River Flows diracconta le indagini di un poliziotto su tre omicidi compiuti nella città di Banpo che fanno emergere l'oscurità dell'animo umano. If Only I Could Hybernate di ...Un Certain Regard Sabato 20 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, ci sono: Only The River Flows die Goodbye Julia di Mohamed Kordofani. Il ...

Shujun Wei: «Il mio noir ispirato a Tristano e Isotta» Il Manifesto

Un noir che cerca dei riferimenti classici per poi decomporli dove il cineasta mostra già una notevole maturità e consapevolezza dei propri mezzi.Il Festival di Cannes 2023 prosegue con una domenica ricca di titoli interessanti, dal progetto in costume Firebrand alle storie post-apocalittiche di Acide e Project Silence.