(Di mercoledì 24 maggio 2023) La premio Nobel per la Pace si rivolge all'Occidente. "Che i media parlino di quello che succede in Iran e mostrino la violenza che subisce il nostro popolo. E i governi la smettano di fare affari con la dittatura".

, 75 anni, ieri ha partecipato al Global Policy Forum organizzato da Ispi, università Bocconi e Oecd. Giudice, avvocata e attivista, nel 2003 è stata la prima iraniana e prima musulmana a

Shirin Ebadi. "Quattro impiccati al giorno a Teheran, ma la rivoluzione non è finita" L'HuffPost

L'avvoccata e attivista: «Da sempre il regime usa le impiccagioni e la violenza come arma per spaventare. Ma non capisce che questi metodi fanno crescere la rabbia»