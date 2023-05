(Di mercoledì 24 maggio 2023)di quello che sarà il risultato di-Inter (vedi probabile formazione). L’ex calciatore, intercettato dai microfoni di Sportmediaset, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia e su Edin. ASPETTATIVE – Andriyavanza alcune considerazioni su-Inter: «Stasera mi aspetto una grandissima partita. Entrambe hanno due finalissime e sono due squadre che hanno raggiunto traguardi importanti. Inter ehanno giocato un bellissimo calcio quest’anno e mi aspetto una bella partita di Coppa Italia. L’Europa può influire? Secondo me no, c’è abbastanza tempo per recuperare e preparare la prossima finale. Ci sarà tanto entusiasmo e lo stadio sarà pieno. Ci aspettiamo una bella partita per ...

...di questo insieme di giocatori fanno parte anche altri nomi interessanti come quelli di, ... Diqualcosa è cambiato e lo ammette lui stesso: " È una sensazione fantastica scendere in ...Ora sonoche gli haters lo attaccheranno, ma è andata così. C'è stato un momento ben preciso,...alla sera sta facendo davvero freddo e Sinner ha giocato in quelle condizioni contro". ......della visita del presidente ucraino a Roma Zelensky l'ex centravanti del Milan Andriyè ... Sonoche vinceremo la guerra, perché noi siano umani e nei momenti difficili dobbiamo ...

Shevchenko sicuro: «Vince la Fiorentina ma per l’Inter segna Dzeko» Inter-News.it

Andrij Shevchenko parla della finale di Coppa Italia di domani sera fra Fiorentina e Inter al sito ufficiale della Lega Serie A: "Sono due squadre in salute che giocheranno a ...Blog Calciomercato.com: "Al Milan non arrivano giocatori che non hanno un grande potenziale" Ricardo Oliveira dopo un gol realizzato con la maglia del Milan contro il ...