Settantenne ritrova buoni postali del ’41 dal valore pazzesco Ecco com’è finita per il rimborso

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Come ben sappiamo, negli ultimi anni molti utenti stanno riscoprendo vecchifruttiferi oramai dimenticati in vecchi cassetti. Per ottenere unad oggi è necessario ricorrere ai professionisti del settore, e non sempre è scontato spuntarla. Oggi analizzeremo il caso di una signora veneta chedeidalodierno altissimo. Come scrivevamo in apertura, la signora – unadi San Zeno –quattrodepositati il 1941 deldi mille lire ciascuno. Questa somma vista così può dire poco, ma quello che per l’epoca era un discreto deposito, oggi si traduce in una somma a 4 zeri: la bellezza di 150.000 euro. La vicenda ècome da prassi in ...