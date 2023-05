(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un assassino, una psichiatra e la ricerca della verità. Sono gli elementi attorno a cui ruota In silenzio, serie Netflix in 6 episodi con protagonista Arón Piper. Nel cast, anche Almudena Amor e Manu Ríos. Piper e Ríos sono due volti noti della piattaforma, grazie a Élite, in cui interpretavano rispettivamente Ander Muñoz e Patrick Blanco. Netflix: i film e le serie tv più belle di maggio 2023 guarda le foto Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a maggio 2023 su Netflix. Da “La regina Carlotta” a Jennifer Lopez killer ...

La serie TV vede Arón Piper nel ruolo del protagonista, un giovane ragazzo rimasto in silenzio dopo essersi macchiato dell'omicidio dei genitori. La produzione, creata da Aitor ...Un par di chiappe all'aria per Aron, qui nei panni di, uomo che esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha ...La trama:, un omicidio e una vita in silenzio( Arón Piper ) è stato sei anni in carcere per aver ucciso i genitori, gettandoli dal balcone del suo appartamento. Da quel momento ...

Le serie per il weekend: «In Silenzio», «High Desert» e «The Family Stallone» Corriere della Sera

Sergio Ciscar esce dopo 6 anni di carcere per l'omicidio dei genitori e una pisichiatra indaga sul suo stato di salute mentale ...Aitor Gabilondo es el creador de este thriller protagonizado por Arón Piper que gira en torno a un adolescente que comete parricidio y que es sometido a un examen psicológico basado en el control ...