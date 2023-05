Sequestrati 190 tonnellate di cavi di rame a Saviano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) : Titolare denunciato per gestione illecita di rifiuti Lunedì pomeriggio, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, a seguito di mirati controlli in depositi di materiali ferrosi finalizzati ad arginare il fenomeno dei furti didiin ambito ferroviario, hanno proceduto al controllo di un deposito nella zona periferica di, accertamento che ha portato a denunciarne il titolare in stato di libertà. In particolare, nel deposito della società, autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti di metallo ferrosi e non, i poliziotti hanno rinvenuto circa 190didiguainato per i quali l’amministratore non ha saputo fornire la documentazione che certifica la lecita provenienza. All’esito dell’attività investigativa il ...

