Se faremo offerte | bomba-Mediaset | la frase di Pier Silvio Berlusconi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Anchepotrebbe inserirsi nella partita per i diritti televisivi del calcio. Una partita considerata cruciale per la Lega di Serie A, che punta a racimolare un miliardo di euro: una cifra ambiziosa, considerando che il mercato dei diritti tv è saturo da tempo, ma che è considerata fondamentale per mandare avanti il mondo del calcio. “Sappiamo bene come i diritti siano piuttosto ‘carichi' e quindi se, lein un modo razionale”, ha dichiarato Marco Giordani. Il direttore finanziario di Mfe-si è esposto nella conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre dell'anno. “Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione - ha sottolineato - possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio ...

' Sappiamo che i diritti del calcio sono abbastanza carichi e quindi chiaramentein un modo razionale ' ha affermato GIordani che ha ricordato come Mediaset abbia già partecipato ai ...'Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto 'carichi' e quindi se mailoin un modo razionale', ha aggiunto, ripreso da Ansa. 'Non abbiamo bisogno del calcio a ...'Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto carichi e quindiin un modo razionale' ha aggiunto Giordani nella conference call con gli analisti finanziari sui risultati del ...

Mediaset conferma l'interesse per la Serie A: "faremo un'offerta" Everyeye Tech

Il direttore finanziario di Mfe-Mediaset, Marco Giordani, ha chiarito la posizione del gruppo sui diritti tv della Serie A ...Mediaset ha annunciato che parteciperà all'asta per i diritti televisivi della Serie A per le stagioni dalla 2024-2025 in poi. "Faremo un'offerta, ma come sempre con un ...