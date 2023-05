“Se cadesse un aereo al giorno” | a Treviglio incontro sui danni del fumo

(Di mercoledì 24 maggio 2023). Venerdì 26 maggio alle 18 all’Auditorium (ex Canossiane) della Cassa Rurale di, in Via Carcano, 15 si terrà l’/convegno “Seunal. Succede col”. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani e agli studenti. Il pubblico può partecipare in presenza o in diretta streaming attraverso i canali delle strutture che compongono il progetto “Insieme sui può. Insieme funziona – 2023”. Questo è infatti il quarto appuntamento del progetto sostenuto da sei associazioni di volontariato e una struttura sanitaria privata e si tiene in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Ai lavori partecipano Lucia De Ponti, presidente di Lilt Bergamo Onlus, Simona Annibali, radiologo in Humanitas Gavazzeni, Roberto Boffi, responsabile ...

... che Welby ha spinto con cura sulla testa del re per assicurarsi che non, Carlo ha abolito ... Non ha detto né fatto nulla, un'ora dopo la cerimonia era già sull'per Los Angeles. Al balcone ......conto che il suo iPhone era rimasto in tasca e si è liberato pochi minuti dopo il lancio dall',... Il video di Smith è stato del tutto casuale, e non era voluto che il telefonoin quel modo ...... che, essendo un bianco, dovrebbe essere poco avvezzo al gioco. A cadere nella trappola è ... immaginando cosa potrebbe accadere se un alieno dai poteri straordinarisulla Terra, venisse ...

Humanitas Gavazzeni per la prevenzione del tumore al polmone Tisostengo

La proprietaria del velivolo precipitato a Lusevera (Udine) e due soci della ditta costruttrice sono indagati per disastro aereo colposo e omicidio colposo. Lo rende noto, in un comunicato, il Procura ...Un uomo di Padula è in gravi condizioni dopo un volo dal tetto di un capannone. È stato trasferito, in elisoccorso, all'ospedale di Salerno, il 55enne caduto dal tetto del ...