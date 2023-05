(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma. Le truffe non si fermano mai, e anzi trovano sempre nuovi modi e metodi per raffinarsi, diventare più performanti e ottimizzare il guadagno. Vidiverse tecniche ormai consacrate, e che non fanno che attanagliare l’interno territorio. Quella che va per la maggiore è senz’altro la truffa del finto nipote, di cui le pagine di cronaca localepiene, sopratin provincia. Ma non è l’unica: c’è la rinomata truffa dello specchietto, la truffa del finto operatore del gas e anche una vecchia conoscenza: la truffa delle monetine. Roma, paghi la caparra ma poi l’annuncio sparisce: truffe ai fuorisede per le stanze in affitto La truffa della moneta a Roma:Quest’ultima, di solito, si consuma proprio nei pressi di luoghi strategici, scelti e selezionati appositamente dai ...

E io 'comeMi hanno appena rubato la mia borsa, con i documenti, io devo fare una denuncia ... Quindi io mimessa a pensare, quindi io domani mattina scendo, vado a rubare, non...E ancora: "I volumi di trading nel 2022stati per lo più in contrazione se paragonati al ... soprattutto nel periodo Covid e nei mesi successivi con glianti - spread. In aggiunta: "oggi è ...qui per cumuli di pene, reati contro il patrimonio. Ma lui ha fatto anche la scuola, non ... viene fermata ad ogni passo mentre attraversa un lunghissimo corridoio, 'direttrice,', e c'è una ...

”Scusi, le sono caduti i soldi”: poi entrano in auto e rubano tutto, ecco come agiscono Il Corriere della Città

Io per primo ci sono cascato e volevo dirvi di non crederci perché Claudia ... Forse non era la piccolina, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno” ...Scusarsi e dimettersi. Sono le uniche cose che restano da fare al presidente del consiglio comunale, Lorenzo Poltronieri, secondo il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni. Un piccolo passo ind ...