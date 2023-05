Scudetto Napoli | il Video Commemorativo che Racchiude Emozioni e Vittorie

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Unemozionante per celebrare l’atteso, con testimonianze di giornalisti, ex calciatori/dirigenti e artisti del panorama partenopeo. È arrivato finalmente lotanto atteso, un momento di pura gioia che ha invaso le strade, le case e i cuori degli appassionati di calcio. Da qui nasce un progetto unico, un’idea brillante del giornalista, Mario Passaretti. Il, un capolavoro editato dal giornalista e collaboratore Stefano Esposito, è una vera e propria celebrazione di questo storico evento. Una raccolta di testimonianze e immagini che mettono in evidenza l’importanza e l’emozione di un momento che ha unito gioia, folclore, ironia e commozione. La clip non è solo un montaggio di immagini ma un mosaico di sentimenti. Ogni partecipante al– giornalisti, ex calciatori e ...

La critica invece resta scettica nei confronti della squadra e pone ilfuori dalla lotta, dietro Inter, Juve e Milan e in lotta con la Roma di Mourinho e Dybala, per un posto tra le ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 37° giornata di Serie A: Provedel tra i pali; in avanti Immobile, Berardi e Dia GENOVA - Con logià assegnato ale Sampdoria e Cremonese già matematicamente retrocesse in Serie B ma soprattutto con tante sfide importanti per un posto in Europa o per la salvezza, la Serie A 2022 ...Ho girato un po' l'Italia per fare promozione, però sono stato soprattutto al nord, perché dovevo andare ama ogni settimana sembrava che dovesse essere la settimana delloe quindi ho ...

Tutti in fila a Napoli, davanti al negozio Tim di Piazza dei Martiri, dove è arrivata la coppa dello scudetto vinto dalla squadra di Spalletti. Il trofeo, che sarà il protagonista nella premiazione de ...Nuova maglia creata dalla SSC Napoli per celebrare la vittoria dello Scudetto, divisa impreziosita dalla firma di Aurelio De Laurentiis.